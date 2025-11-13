Grupo Salinas enfrenta a la Suprema Corte por créditos fiscales millonarios

Jueves 13 de noviembre de 2025

Tras años de litigios, reclamos y amparos, Grupo Salinas se sienta hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca contra siete créditos fiscales cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos, sin incluir multas, recargos ni actualizaciones.

Los proyectos de sentencia presentados son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, al declarar improcedentes sus recursos, marcando un posible cierre definitivo al largo conflicto legal.