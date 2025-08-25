El Estado

24.57°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 25 de agosto de 2025

Grupo armado intercepta y golpea a policías estatales en Balleza; los liberan horas después

Balleza, Chihuahua.– Un convoy de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue interceptado por un grupo armado mientras se dirigía al municipio de Guadalupe y Calvo. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, a la altura de la comunidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, según trascendió de forma extraoficial.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos fueron sometidos por los civiles armados, presuntamente integrantes del grupo delictivo Los Salgueiro, quienes los interrogaron de forma violenta, golpeándolos y agrediéndolos con tablazos.

Horas más tarde, los policías fueron liberados. Algunos presentaban lesiones visibles y fueron auxiliados por compañeros de la misma corporación destacados en el municipio de Guachochi.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido un comunicado oficial respecto al incidente, por lo que se desconocen detalles como el número exacto de agentes afectados y las condiciones en que se encuentran.

Este hecho se suma a una serie de incidentes recientes que reflejan la creciente tensión en la región sur del estado, donde diversos grupos delictivos mantienen presencia activa.

El Mayo Zambada se declara culpable en EE.UU. por crimen organizado

