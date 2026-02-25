Guadalajara se recupera con miedo tras la muerte de “El Mencho” y la ola de violencia del CJNG

Miércoles 25 de febrero de 2026

La ciudad de Guadalajara despertó con una tranquilidad tensa tras la tormenta de violencia desatada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, a manos de fuerzas de seguridad mexicanas.

Las calles permanecieron vacías, escuelas y mercados cerrados, y muchas gasolineras no operaban. Los residentes relataron escenas de pánico: vehículos incendiados bloqueando avenidas, disparos al aire y negocios cerrando sus cortinas metálicas. En el zoológico local, más de 1.000 visitantes y 100 empleados quedaron atrapados durante la noche, esperando escolta para poder salir con seguridad.

Testimonios de ciudadanos reflejaron el miedo que aún persiste. Edgar Martínez, vendedor ambulante, relató cómo se tiró al suelo junto a su esposa mientras los pistoleros incendiaban coches frente a sus ojos. María Emilia López, otra residente, dijo que permaneció paralizada de terror al presenciar a hombres disparando y prendiendo fuego a vehículos, mientras niños y familias corrían a refugiarse.

Aunque la operación fue calificada por el gobierno como un logro, los ciudadanos consideran que la muerte de El Mencho no desmantelará al cártel. Sandra Aguilar, enfermera, señaló que mientras siga existiendo demanda de drogas en Estados Unidos, la violencia continuará. Guadalupe Rodríguez, maestro jubilado, comparó la expansión del grupo con un “cáncer” que el gobierno dejó crecer durante años, sosteniendo que la aparente paz dependía de acuerdos tácitos entre autoridades locales y criminales.

A unas dos horas al sur de Guadalajara, en Tapalpa, la captura y muerte de Oseguera generó miedo y aislamiento. Las carreteras permanecen bloqueadas por el cártel, restringiendo la entrada de médicos y personal de salud. Los residentes describen la localidad como “atrapada”, con incertidumbre sobre futuras represalias.

La vida en Guadalajara comenzó a normalizarse lentamente, pero la calma generó más ansiedad entre los habitantes, conscientes de que los enfrentamientos podrían reanudarse en cualquier momento. La ciudad de cuatro millones de personas continúa marcada por los estragos de la violencia, reflejo del poder territorial y la agresividad del CJNG en Jalisco y otras regiones de México.