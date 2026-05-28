Guatemala autoriza operaciones de EU contra cárteles en su territorio

Jueves 28 de mayo de 2026

El gobierno de Guatemala alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para permitir operaciones militares y acciones conjuntas contra cárteles del narcotráfico dentro de territorio guatemalteco, según reveló The New York Times.

De acuerdo con la publicación, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo sostuvo una llamada con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la que aceptó ataques aéreos y otras acciones militares coordinadas para combatir a grupos criminales vinculados al narcotráfico.

Fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que las operaciones podrían iniciar durante el próximo mes de junio, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre el alcance de las acciones o las zonas donde se implementarían.

El acuerdo convierte a Guatemala en el segundo país de América Latina en aceptar apoyo militar directo de Estados Unidos en operativos contra organizaciones criminales. Ecuador fue el primero en establecer una colaboración similar a principios de este año, permitiendo asistencia táctica y operativa de fuerzas estadounidenses.

La estrategia forma parte de la denominada Coalición Americana Contra los Cárteles, integrada por doce países del continente. México no participa en dicha alianza.

El anuncio ocurre en medio del endurecimiento del discurso del gobierno del presidente Donald Trump contra los grupos del narcotráfico. Apenas esta semana, Pete Hegseth afirmó durante una reunión de gabinete que Estados Unidos “va a la guerra contra los cárteles”.

En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó recientemente que rechazó una propuesta de Trump para permitir el ingreso de militares estadounidenses al país con fines de combate al crimen organizado.

Según fuentes citadas por The New York Times, la Casa Blanca busca ampliar y normalizar la presencia militar estadounidense en América Latina como parte de una estrategia regional enfocada en el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de su influencia en la región.