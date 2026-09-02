Guillermo Luján respalda a César Jáuregui y pide consultar a militantes y ciudadanos

Miércoles 2 de septiembre de 2026

El panista Guillermo Luján respaldó públicamente a César Jáuregui como la mejor opción del PAN para la Presidencia Municipal de Chihuahua y pidió que la candidatura se defina mediante la consulta a la militancia y a la ciudadanía.

En un mensaje dirigido a panistas y simpatizantes de Acción Nacional, Luján expuso dos consideraciones sobre el proceso interno: el método para elegir al candidato y el perfil que, a su juicio, ofrece mayores posibilidades de representar al partido y ganar la elección.

Sobre el método, planteó que deben participar tanto los militantes como los ciudadanos, tal como ocurrió en 2021.

“Debemos consultar a la militancia y escuchar a los ciudadanos, como lo hicimos con éxito en el 2021. De esa manera definimos a quienes hoy son nuestra gobernadora y nuestro presidente municipal”, expresó.

Luján sostuvo que esa combinación permitió al PAN tomar decisiones acertadas al considerar tanto la opinión de sus integrantes como la percepción de la sociedad.

“Cuando escuchamos tanto a los panistas como a la sociedad en general, nuestras decisiones son acertadas”, afirmó.

Respecto al perfil del candidato, señaló que Acción Nacional debe elegir a una persona que represente sus valores y principios, pero que también tenga capacidad competitiva y pueda obtener el mayor número de votos.

En ese contexto, manifestó su respaldo a César Jáuregui.

“Para mí, César Jáuregui representa la mejor opción. Es la persona más preparada, con mayor trayectoria y, además, la mejor posicionada según las encuestas serias que hemos conocido”, señaló.

El panista consideró que la elección de Chihuahua capital será determinante para el proceso electoral de 2027, particularmente por su impacto en la contienda por la gubernatura.

Explicó que el PAN necesita un candidato capaz de lograr un triunfo contundente en el municipio y aportar la mayor cantidad de votos posible a la elección estatal, en la que mencionó a Marco Bonilla como quien, llegado el momento, hará un excelente papel.

Luján llamó a evitar divisiones y descalificaciones internas, y pidió que el partido llegue unido y fortalecido a los comicios de 2027.

“No se trata de dividir al PAN ni de descalificar a nadie, sino de elegir a quien reúna las mejores condiciones, mantenernos unidos y llegar fortalecidos al 2027”, manifestó.

Finalmente, resumió su postura: “Para la Presidencia Municipal de Chihuahua, mi opción es César Jáuregui”.