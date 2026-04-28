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Martes 28 de abril de 2026

Guillermo Ochoa no se rinde: busca su sexto Mundial pese a presión de jóvenes

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien está próximo a cumplir 41 años, aseguró que no bajará los brazos en su objetivo de ser convocado por Javier Aguirre para disputar su sexta Copa del Mundo.

El actual portero del AEL Limassol reconoció el empuje de las nuevas generaciones, pero dejó claro que seguirá compitiendo al máximo nivel.

“Es natural, uno se va haciendo más grande. Claro que lo entiendo, es lógico que vienen jóvenes empujando, es parte de la vida del futbol. ¿Por eso voy a dejar de pelear? No, para nada”, expresó en entrevista.

Ochoa afirmó que, en caso de ser incluido en la lista mundialista, peleará por la titularidad como lo ha hecho a lo largo de su carrera. “Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir. Si me toca jugar voy a estar listo, y si no, también”, señaló.

Pese a las críticas recientes por errores en el terreno de juego, el experimentado arquero aseguró sentirse en paz con su trayectoria y preparado para el momento en que llegue el retiro.

“Me voy tranquilo, porque lo he disfrutado muchos años. Llega un punto en que tu cabeza y tu cuerpo dicen ‘lo hemos dado todo’. He vivido lo que quería vivir, exprimí al máximo mi carrera”, concluyó.

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