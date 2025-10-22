Chihuahua

Gustavo Madero genera polémica tras aparecer con la Tarjeta del Bienestar

Durante las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales una imagen del exsenador y exdirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, en la que aparece sosteniendo la Tarjeta del Bienestar, documento utilizado por el Gobierno Federal para entregar apoyos económicos a personas adultas mayores.

En la fotografía, el también exdiputado federal por Chihuahua se muestra sonriente luego de realizar el trámite correspondiente para incorporarse al programa de pensión dirigido a personas mayores de 65 años.

La imagen generó reacciones encontradas en redes sociales y círculos políticos, debido a la relevancia de Madero en la vida pública y su historial como crítico de las políticas sociales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Tarjeta del Bienestar es parte del programa social más emblemático del actual gobierno federal, con un apoyo bimestral de 6,200 pesos para adultos mayores, y cuyo padrón ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

Hasta el momento, Gustavo Madero no ha emitido una postura pública sobre la imagen ni sobre su inscripción al programa.

Publican licitación para compra de 47 trenes de pasajeros; alcanzarán hasta 300 km/h

