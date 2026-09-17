Habilitan ruta alterna detrás de Coca-Cola por obras al norte de Chihuahua

Jueves 17 de septiembre de 2026

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inició los trabajos para habilitar una ruta alterna en el sector de la avenida Abolición de la Esclavitud, con el propósito de reducir las afectaciones viales por la construcción de puentes al norte de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, las labores se concentran en el tramo ubicado detrás de la planta Coca-Cola, donde se realizan trabajos de trazo, nivelación y retiro de material para preparar el terreno.

Posteriormente ingresará maquinaria para conformar y compactar el material existente, como parte del acondicionamiento de la vialidad que ofrecerá una opción adicional de circulación.

La SCOP indicó que continuará con los trabajos para habilitar esta alternativa y facilitar el flujo vehicular mientras se desarrollan las obras.

Asimismo, pidió a los automovilistas conducir con precaución y respetar los señalamientos preventivos en las zonas de intervención. No se precisó una fecha de apertura de la ruta.