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Viernes 28 de agosto de 2026

Habitantes de San Juanito cuestionan despliegue policiaco anunciado tras muerte de “El H19”

San Juanito, Bocoyna.- Habitantes de San Juanito señalaron que no han observado el despliegue extraordinario de seguridad anunciado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), pese a que la dependencia informó sobre la presencia de elementos adicionales tras la muerte de Roy Iván Manjarrez Daniel, alias “El Roy” o “El H19”.

De acuerdo con testimonios y videos compartidos por pobladores, en la avenida principal de la comunidad y otros puntos de concentración no se aprecia presencia constante de corporaciones estatales, militares o federales.

La SSPE había informado que desde el miércoles 26 de agosto se desplegaron 60 elementos estatales, en coordinación con Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir posibles hechos de violencia.

El operativo fue anunciado después de la balacera registrada el sábado anterior, cuando autoridades intentaron cumplimentar una orden de aprehensión contra “El H19”, quien posteriormente murió durante los hechos.

Según la versión oficial, las acciones contemplan recorridos de prevención, vigilancia y disuasión en avenidas principales, accesos, caminos de terracería y rutas cercanas a San Juanito.

Sin embargo, habitantes de la zona afirman que no han percibido una presencia policial visible o permanente, lo que ha generado dudas sobre el alcance real del despliegue anunciado por las autoridades.

Harfuch mantiene comunicación diaria con la DEA; le informó operativo contra “El Mencho”

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