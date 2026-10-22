Habla César Jáuregui desde el Altiplano; juez entra a deliberar sobre su vinculación

Jueves 22 de octubre de 2026

El exfiscal general del Estado César Jáuregui Moreno tomó la palabra durante la audiencia en la que se determinará si es vinculado o no a proceso por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras permanece recluido en el penal federal del Altiplano.

Jáuregui participó de manera remota y durante aproximadamente siete minutos dirigió un mensaje al juez Luis Alberto Simental Ortega. Sin embargo, debido a problemas con la transmisión, su intervención resultó prácticamente inaudible para quienes seguían la audiencia desde la sala habilitada en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

En la videollamada, el exfiscal apareció detrás de una reja metálica, portando el uniforme del centro penitenciario y con el número 6399 como identificación.

La intervención ocurrió después de que la defensa y los agentes del Ministerio Público expusieran sus respectivos argumentos dentro de la audiencia de vinculación a proceso.

Tras concluir los alegatos, el juez decretó un receso de dos horas para analizar lo expuesto y emitir su resolución, con la que determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exfiscal por esta causa del fuero común.

Este procedimiento es independiente del proceso federal que Jáuregui enfrenta y por el cual permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, en el Estado de México.