Hacienda busca recaudación récord de 6.26 billones de pesos para 2027

Miércoles 9 de septiembre de 2026

México.- El Gobierno federal proyecta alcanzar una recaudación tributaria récord de 6.26 billones de pesos durante 2027, mediante una serie de medidas que contemplan modificaciones y límites a las deducciones aplicables al sector empresarial.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios representarían alrededor del 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

La cifra proyectada significaría un crecimiento real de 5.9% respecto a lo estimado para 2026, mientras que particularmente la recaudación correspondiente al Impuesto sobre la Renta (ISR) registraría un incremento de 7.2%.

Como parte de la estrategia para fortalecer los ingresos públicos, Hacienda plantea revisar la configuración actual de las deducciones fiscales de las empresas, bajo el argumento de incrementar la capacidad financiera del Estado.

La dependencia propone establecer un mecanismo de control para las compañías con utilidades cuyas deducciones sean iguales o superiores al 96.67% de sus ingresos acumulables.

Para aquellas empresas cuyas deducciones se encuentren por debajo de ese parámetro, Hacienda plantea que las deducciones autorizadas aplicables se establezcan en 99%.

Otra de las modificaciones contempladas consiste en limitar la aplicación de pérdidas fiscales. Bajo el esquema propuesto, las empresas únicamente podrían disminuir pérdidas fiscales hasta por el equivalente al 50% de su utilidad fiscal.

Como contraparte, se plantea ampliar de 10 a 20 años el periodo durante el cual las compañías podrían aplicar pérdidas correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.

Las medidas forman parte de la estrategia fiscal planteada por el Gobierno federal para elevar la recaudación sin recurrir a la creación de nuevos impuestos o al incremento de las tasas existentes.

De concretarse la proyección de Hacienda, los ingresos tributarios alcanzarían durante 2027 uno de sus niveles históricos más elevados respecto al tamaño de la economía nacional.