Hacienda entrega Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua entregó la Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado, en un acto encabezado por José de Jesús Granillo Vázquez, titular de Hacienda, y Héctor Acosta Félix, auditor.

Granillo Vázquez destacó que la cuenta refleja disciplina financiera, control del gasto, fortalecimiento de ingresos propios y una administración responsable. Añadió que las calificadoras mantienen buena evaluación sobre la gestión financiera del estado.

Por su parte, Acosta Félix aseguró que la Auditoría realizará una revisión profesional y rigurosa, tal como se ha venido haciendo durante los últimos siete años.

La entrega forma parte del proceso de transparencia y control financiero del estado, asegurando que los recursos públicos se manejen de manera ordenada y responsable.