El Estado

28.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

Hacienda entrega Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua entregó la Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado, en un acto encabezado por José de Jesús Granillo Vázquez, titular de Hacienda, y Héctor Acosta Félix, auditor.

Granillo Vázquez destacó que la cuenta refleja disciplina financiera, control del gasto, fortalecimiento de ingresos propios y una administración responsable. Añadió que las calificadoras mantienen buena evaluación sobre la gestión financiera del estado.

Por su parte, Acosta Félix aseguró que la Auditoría realizará una revisión profesional y rigurosa, tal como se ha venido haciendo durante los últimos siete años.

La entrega forma parte del proceso de transparencia y control financiero del estado, asegurando que los recursos públicos se manejen de manera ordenada y responsable.

Sheinbaum Pardo analiza posible desarrollo de carretera Chihuahua–Topolobampo con inversión privada

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Lanza SDHyBC campaña para promover el respeto a cajones azules en el sector privado

Realizan insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”

Regidoras del PAN piden destitución de asesor de diputada de Morena por comentarios misóginos
Televisa se desploma en Bolsa tras anunciar cancelación de dividendo
Recorre diputada Joss Vega colonia Infonavit Nacional junto a la JMAS
Instala UTEP primera máquina gratuita de naloxona en El Paso para prevenir muertes por sobredosis
Lupita Borruel convoca a la ciudadanía a donar sangre y seguir salvando vidas
García Harfuch confirma investigación de posibles sucesores de “El Mencho” en el CJNG
Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyectos FODESEM 2026 de Desarrollo Humano
Denuncian mensajes misóginos de asesor de diputada frente al Congreso de Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Harfuch asegura que secuestros en Concordia y Mazatlán no quedarán impunes
Modernización de alumbrado LED causará cierres parciales en bajo puentes del Periférico de la Juventud
Planteles 4 y 8 se coronan en el Mundialito del Cobach Zona Centro