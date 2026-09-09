Hacienda prevé reducir déficit a 3.9% del PIB en 2027 sin aumentar impuestos

Miércoles 9 de septiembre de 2026

El Gobierno federal buscará reducir el déficit público de 4.1% a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027, sin crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes, al tiempo que prevé destinar más de un billón de pesos a los programas del Bienestar.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que el Paquete Económico 2027 tiene como objetivo mantener finanzas públicas sanas y sostenibles sin comprometer los programas sociales ni las prioridades de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la Mañanera del Pueblo, el funcionario señaló que la estrategia económica estará basada en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión fiscal, la contención del gasto corriente y la denominada austeridad republicana.

“Lo que buscamos con el paquete económico para el siguiente año, primero, es tener finanzas públicas sanas, sostenibles en el largo plazo, que permitan sostener los avances sociales”, expresó.

Para 2027, Hacienda plantea destinar más de un billón de pesos a los programas del Bienestar, además de mantener la inversión pública y garantizar las participaciones correspondientes a las entidades federativas.

Amador Zamora sostuvo que los avances sociales constituyen una de las principales prioridades de la política económica del Gobierno federal y destacó la reducción de la pobreza registrada durante los últimos años.

En materia de ingresos, aseguró que el Gobierno pretende fortalecer la recaudación sin recurrir a nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Para ello, se buscará mejorar la eficiencia recaudatoria y reforzar el combate a la evasión fiscal y a las empresas que realizan operaciones simuladas.

“Más eficiencia en la recaudación, sin aumentar los impuestos”, puntualizó.

La estrategia estará acompañada de medidas de austeridad y contención del gasto corriente, mientras que el déficit público pasaría de 4.1% a 3.9% del PIB.

En materia económica, Hacienda contempla para 2027 una expectativa de crecimiento superior al 2%.

El secretario señaló que el objetivo del Paquete Económico es combinar crecimiento, inversión pública, continuidad de los programas sociales y disciplina fiscal, con el propósito de mantener finanzas públicas sostenibles en el largo plazo.