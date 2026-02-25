México

9.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

Hacker utiliza IA para robar datos del Gobierno mexicano

Un hacker vulneró los sistemas de diversas agencias del Gobierno mexicano con ayuda de la inteligencia artificial, logrando el robo de 150 gigabytes de información sensible, incluidos datos de contribuyentes, padrones de votantes y registros de empleados públicos, informó la empresa de ciberseguridad Gambit Security.

De acuerdo con la investigación, el atacante manipuló el chatbot de IA Claude, de la compañía Anthropic, para identificar vulnerabilidades, generar scripts de explotación y automatizar el robo de información. Durante el ataque, que se prolongó aproximadamente un mes, también recurrió a ChatGPT para obtener orientación sobre movimientos dentro de las redes afectadas.

Los sistemas comprometidos incluyeron al SAT, al INE, gobiernos estatales de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, el registro civil de Ciudad de México y la empresa de agua de Monterrey. Entre los datos comprometidos destacan documentos relacionados con 195 millones de contribuyentes, padrones de votantes y credenciales de empleados públicos.

Anthropic bloqueó las cuentas involucradas y reforzó los mecanismos de seguridad de sus modelos, mientras que OpenAI confirmó que sus sistemas detectaron intentos de uso indebido y rechazaron cumplir las instrucciones del atacante.

Según Curtis Simpson, director de estrategia de Gambit Security, el caso evidencia cómo los hackers utilizan la IA para planificar ataques de manera más precisa y detallada, generando instrucciones listas para ejecutar dentro de redes críticas.

Especialistas alertan que este incidente refleja un creciente riesgo de cibercrimen potenciado por inteligencia artificial y subrayan la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en instituciones gubernamentales.

Reforma electoral eliminará el PREP y adelantará el cómputo distrital: Sheinbaum

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Respalda Síndica Olivia Franco investigación contra funcionario y pide congruencia

Marco Antonio Bonilla supervisa nuevas luminarias LED en la colonia Zootecnia
Sheinbaum propone reforma electoral con reducción de gasto y nuevos criterios para minorías
Archivos Epstein: Transparencia que preocupa y evidencia fallas institucionales
Estudiantes de Derecho visitan la Fiscalía del Estado y conversan con César Jáuregui
OPLES no desaparecerán, pero sus estructuras y salarios se reducirán: Sheinbaum
Asesinan a joven de 22 años en la colonia Cerro Coronel
El Vergel registra la temperatura más baja del estado
Jornada más letal para las fuerzas armadas tras operativo contra “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

Tras la muerte de “El Mencho”, el panorama del narcotráfico en México enfrenta posibles fracturas y nuevos líderes
Trump presume muerte de “El Mencho” durante discurso en el Capitolio
Reforma electoral plantea tope de 15 regidores por municipio en todo el país