Miércoles 25 de febrero de 2026

Un hacker vulneró los sistemas de diversas agencias del Gobierno mexicano con ayuda de la inteligencia artificial, logrando el robo de 150 gigabytes de información sensible, incluidos datos de contribuyentes, padrones de votantes y registros de empleados públicos, informó la empresa de ciberseguridad Gambit Security.

De acuerdo con la investigación, el atacante manipuló el chatbot de IA Claude, de la compañía Anthropic, para identificar vulnerabilidades, generar scripts de explotación y automatizar el robo de información. Durante el ataque, que se prolongó aproximadamente un mes, también recurrió a ChatGPT para obtener orientación sobre movimientos dentro de las redes afectadas.

Los sistemas comprometidos incluyeron al SAT, al INE, gobiernos estatales de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, el registro civil de Ciudad de México y la empresa de agua de Monterrey. Entre los datos comprometidos destacan documentos relacionados con 195 millones de contribuyentes, padrones de votantes y credenciales de empleados públicos.

Anthropic bloqueó las cuentas involucradas y reforzó los mecanismos de seguridad de sus modelos, mientras que OpenAI confirmó que sus sistemas detectaron intentos de uso indebido y rechazaron cumplir las instrucciones del atacante.

Según Curtis Simpson, director de estrategia de Gambit Security, el caso evidencia cómo los hackers utilizan la IA para planificar ataques de manera más precisa y detallada, generando instrucciones listas para ejecutar dentro de redes críticas.

Especialistas alertan que este incidente refleja un creciente riesgo de cibercrimen potenciado por inteligencia artificial y subrayan la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en instituciones gubernamentales.