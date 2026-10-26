Hallan a hombre sin vida dentro de vivienda en Cerro Prieto

Lunes 26 de octubre de 2026

Un hombre de aproximadamente 65 años de edad fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda de la colonia Cerro Prieto, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes del inmueble.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Cerro El Zirate, entre Los Llanitos y Cerro de la Cruz, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos.

Los agentes, con apoyo de los bomberos, ingresaron al domicilio y localizaron el cuerpo del hombre en el interior. Posteriormente, una hermana del fallecido acudió al lugar y realizó su identificación.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras elementos del Ejército Mexicano apoyaron en el resguardo del perímetro en espera del personal encargado de realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y establecer oficialmente la causa del fallecimiento.