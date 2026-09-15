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Martes 15 de septiembre de 2026

Hallan a hombre sin vida y mujer herida con arma blanca en campo menonita

La Policía Seccional de Álvaro Obregón atendió un reporte de posible homicidio durante la noche del 13 de septiembre en el interior del campo Menonita 107.

De acuerdo con el informe, alrededor de las 23:45 horas los agentes acudieron al lugar, donde entrevistaron a un hombre de 37 años, encargado de una huerta de manzana. El trabajador señaló que cerca de las 23:00 horas localizaron dentro de la propiedad a un hombre con diversas heridas, aparentemente producidas por arma blanca.

Ante la situación solicitaron apoyo de Cruz Roja Mexicana del campo 101. Paramédicos de la base Swift Current revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Mientras se atendía la primera escena, a aproximadamente 100 metros de distancia, otro hombre solicitó ayuda para su esposa, quien también presentaba heridas de arma blanca.

La mujer fue trasladada a un hospital de la ciudad de Cuauhtémoc para recibir atención médica y permanecer bajo seguimiento.

Tras los hechos, se notificó a la autoridad ministerial y la escena quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

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