Hallan dos cabezas humanas dentro de una hielera en carretera Cuauhtémoc-Chihuahua

Martes 13 de octubre de 2026

Cuauhtémoc, Chih.- Una fuerte movilización policiaca se registró la mañana de este martes luego del hallazgo de dos cabezas humanas dentro de una hielera azul a un costado de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 36, en sentido hacia la capital del estado y antes del entronque con la carretera corta a Parral.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que circulaban por la zona observaron la hielera abandonada junto a la vía y notificaron a las autoridades.

Los primeros en arribar fueron elementos de la Policía de Santa Isabel, quienes confirmaron el hallazgo y solicitaron la presencia de otras corporaciones de seguridad.

Posteriormente, el área fue acordonada para permitir el trabajo de agentes investigadores y personal especializado en servicios periciales.

Los restos fueron levantados y trasladados al anfiteatro correspondiente, donde se realizarán los estudios forenses y la necropsia de ley con el objetivo de establecer la identidad de las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del hecho. Las investigaciones permanecen en curso.