Hallan en España un hueso que podría vincularse con los elefantes de guerra de Aníbal

Lunes 9 de marzo de 2026

Un hueso de aproximadamente 2,200 años de antigüedad, descubierto cerca de Córdoba, podría constituir la primera evidencia arqueológica directa relacionada con los elefantes de guerra utilizados por el general cartaginés Aníbal Barca.

El hallazgo, un hueso del tobillo del tamaño aproximado de una pelota de béisbol, fue encontrado junto a monedas cartaginesas del siglo III a. C. y munición de catapulta, lo que sugiere que el animal pudo haber muerto durante un enfrentamiento militar. El descubrimiento fue analizado por el arqueólogo Fernando Quesada Sanz, de la Universidad Autónoma de Madrid, en un estudio publicado en la revista científica Journal of Archaeological Science: Reports.

Según el investigador, el hallazgo constituye una conexión “fundamental” entre los relatos históricos y la evidencia arqueológica sobre las campañas militares cartaginesas en la península ibérica.

Elefantes en la guerra antigua

Durante el siglo III a. C., el Mediterráneo estaba dominado por dos grandes potencias: la República Romana y la ciudad-estado de Cartago. Tras la derrota cartaginesa en la Primera Guerra Púnica, los cartagineses expandieron su poder hacia la península ibérica para explotar sus minas de plata.

En ese contexto, Aníbal y su familia —los Barca— desarrollaron campañas militares en Hispania. De acuerdo con los registros históricos, su hermano Magón Barca habría introducido elefantes de guerra en la región hacia el 228 a. C. Estos animales se convirtieron en una poderosa arma en el campo de batalla: rompían las líneas enemigas y permitían a los arqueros disparar desde posiciones elevadas.

Quesada considera posible que el hueso hallado cerca de Córdoba perteneciera a uno de los elefantes utilizados por Aníbal en enfrentamientos contra tribus locales, como los carpetanos.

El contexto de la Segunda Guerra Púnica

La rivalidad entre Roma y Cartago estalló nuevamente en el año 219 a. C., cuando Aníbal atacó la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, lo que desencadenó la Segunda Guerra Púnica.

Antes de iniciar su famosa campaña hacia Italia —que incluyó la legendaria travesía de los Alpes con elefantes— Aníbal dejó 21 elefantes de guerra en Hispania bajo el mando de su hermano Asdrúbal Barca. Los investigadores creen que el hueso podría estar relacionado con esos animales.

El fragmento, de unos 10 centímetros, fue descubierto hace seis años en el sitio arqueológico de la Edad de Hierro conocido como Colina de los Quemados, antes de trabajos de construcción. El lugar reveló evidencias de un enfrentamiento violento: el hueso estaba bajo un muro de adobe colapsado junto a 12 proyectiles de catapulta de piedra.

Un posible recuerdo de guerra

Curiosamente, el hueso apareció de forma aislada, sin otros restos del animal. Esto ha llevado a los investigadores a plantear que pudo haber sido conservado intencionalmente como recuerdo o trofeo por alguien que participó en el combate.

Los especialistas identificaron la pieza como el tercer hueso carpiano de la pata delantera derecha de un elefante, comparándolo con colecciones anatómicas de la Universidad de Valladolid y la Universidad de Leiden.

La historiadora Eve MacDonald, de la Universidad de Cardiff, señaló que aunque un solo hueso limita las conclusiones, el hallazgo refuerza la evidencia del papel crucial de los elefantes en la maquinaria militar cartaginesa.

El destino de los elefantes de Aníbal

Los famosos 37 elefantes que acompañaron a Aníbal en su travesía de más de mil kilómetros —desde Hispania, cruzando los Pirineos y el río Ródano hasta los Alpes— sufrieron enormes pérdidas. Para la primavera del 217 a. C., después de la batalla del Trebia, solo quedaba un superviviente: un elefante llamado Suros.

Según los relatos antiguos, Aníbal llegó incluso a montarlo tras perder un ojo por una infección durante la campaña, lo que consolidó la imagen legendaria de los elefantes como una de las armas más temidas de la Antigüedad.