Internacional

7.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 16 de febrero de 2026

Hallan naufragio de vapor de lujo hundido en el lago Michigan hace más de 150 años

Investigadores anunciaron el hallazgo de los restos del Lac La Belle, un barco de vapor de lujo que se hundió durante un vendaval en el lago Michigan en octubre de 1872, completando una búsqueda que se había iniciado hace casi 60 años.

El descubrimiento fue realizado por un equipo de Shipwreck World, dirigido por el cazador de naufragios de Illinois, Paul Ehorn, a unas 20 millas (32 km) de la costa entre Racine y Kenosha, Wisconsin. Aunque el hallazgo se produjo en octubre de 2022, el anuncio se retrasó para incluir un modelo tridimensional del barco y por condiciones climáticas que impidieron el regreso del equipo de buceo hasta el verano pasado.

Ehorn, de 80 años, quien comenzó a buscar naufragios a los 15, explicó que había intentado localizar el Lac La Belle desde 1965. En 2022, gracias a una pista de su colega Ross Richardson, el barco fue finalmente encontrado usando un sonar de barrido lateral en apenas dos horas en el lago.

Construido en 1864 en Cleveland, Ohio, el Lac La Belle navegaba entre Cleveland y el Lago Superior, y había sufrido un hundimiento previo en 1866, siendo reflotado y reacondicionado en 1869. El 13 de octubre de 1872, zarpó de Milwaukee hacia Grand Haven, Michigan, con 53 personas y cargamento de cebada, cerdo, harina y whisky. La tormenta hizo que el barco comenzara a hundirse, y aunque el capitán intentó regresar a Milwaukee, las olas apagaron las calderas. El naufragio provocó la muerte de ocho personas cuando volcó uno de los botes salvavidas; los demás sobrevivientes alcanzaron la costa de Wisconsin.

Según Ehorn, el exterior del naufragio está cubierto de mejillones quagga, las cabinas superiores han desaparecido, pero el casco permanece intacto y los interiores de roble se conservan en buen estado. El Lac La Belle es el decimoquinto naufragio que Ehorn ha localizado, y se suma a los miles de barcos que aún permanecen perdidos en los Grandes Lagos, cuya cifra oscila entre 6.000 y 10.000 según la Biblioteca de Aguas de Wisconsin de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El hallazgo no solo cierra una búsqueda de décadas, sino que también subraya la urgencia de localizar naufragios antes de que los mejillones invasores deterioren estas reliquias históricas. “Ahora vamos al siguiente. Cada vez es más difícil. Los más fáciles ya se han encontrado”, señaló Ehorn.

Incluyen gasolinera de Nuevo Casas Grandes entre las más caras del país, según Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos

Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh

Invita Síndica a utilizar la app “Marca el Cambio” para reportar fallas en servicios públicos

Secuestro de mineros en la sierra de Concordia refleja escalada de violencia en Sinaloa
X registra caída masiva y afecta a miles de usuarios en México, Estados Unidos y Reino Unido
Exinvestigadora de OpenAI cuestiona estrategia publicitaria tras renunciar a la empresa
Delcy Rodríguez elimina siete organismos clave del chavismo en Venezuela mediante decreto
Realiza Gobernación Estatal 334 inspecciones y clausura 8 establecimientos durante la última semana
Reúne Municipio de Chihuahua 500 despensas en evento “Lucha Libre CUU” a beneficio de niños con cáncer
Marx Arriaga cumple casi 60 horas atrincherado en la SEP; defiende contenidos de la Nueva Escuela Mexicana
EE. UU. habría utilizado IA “Claude” en operativo contra Nicolás Maduro, según The Wall Street Journal

Municipios

Más Noticias

Invita Síndica a utilizar la app “Marca el Cambio” para reportar fallas en servicios públicos
Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh
Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua