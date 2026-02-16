Hallan naufragio de vapor de lujo hundido en el lago Michigan hace más de 150 años

Lunes 16 de febrero de 2026

Investigadores anunciaron el hallazgo de los restos del Lac La Belle, un barco de vapor de lujo que se hundió durante un vendaval en el lago Michigan en octubre de 1872, completando una búsqueda que se había iniciado hace casi 60 años.

El descubrimiento fue realizado por un equipo de Shipwreck World, dirigido por el cazador de naufragios de Illinois, Paul Ehorn, a unas 20 millas (32 km) de la costa entre Racine y Kenosha, Wisconsin. Aunque el hallazgo se produjo en octubre de 2022, el anuncio se retrasó para incluir un modelo tridimensional del barco y por condiciones climáticas que impidieron el regreso del equipo de buceo hasta el verano pasado.

Ehorn, de 80 años, quien comenzó a buscar naufragios a los 15, explicó que había intentado localizar el Lac La Belle desde 1965. En 2022, gracias a una pista de su colega Ross Richardson, el barco fue finalmente encontrado usando un sonar de barrido lateral en apenas dos horas en el lago.

Construido en 1864 en Cleveland, Ohio, el Lac La Belle navegaba entre Cleveland y el Lago Superior, y había sufrido un hundimiento previo en 1866, siendo reflotado y reacondicionado en 1869. El 13 de octubre de 1872, zarpó de Milwaukee hacia Grand Haven, Michigan, con 53 personas y cargamento de cebada, cerdo, harina y whisky. La tormenta hizo que el barco comenzara a hundirse, y aunque el capitán intentó regresar a Milwaukee, las olas apagaron las calderas. El naufragio provocó la muerte de ocho personas cuando volcó uno de los botes salvavidas; los demás sobrevivientes alcanzaron la costa de Wisconsin.

Según Ehorn, el exterior del naufragio está cubierto de mejillones quagga, las cabinas superiores han desaparecido, pero el casco permanece intacto y los interiores de roble se conservan en buen estado. El Lac La Belle es el decimoquinto naufragio que Ehorn ha localizado, y se suma a los miles de barcos que aún permanecen perdidos en los Grandes Lagos, cuya cifra oscila entre 6.000 y 10.000 según la Biblioteca de Aguas de Wisconsin de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El hallazgo no solo cierra una búsqueda de décadas, sino que también subraya la urgencia de localizar naufragios antes de que los mejillones invasores deterioren estas reliquias históricas. “Ahora vamos al siguiente. Cada vez es más difícil. Los más fáciles ya se han encontrado”, señaló Ehorn.