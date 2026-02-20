Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara

Viernes 20 de febrero de 2026

A través de redes sociales se dio a conocer el reciente hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en el Desierto del Sáhara. Se trata de un ejemplar que habría medido aproximadamente 13 metros de largo y que data de hace unos 95 millones de años.

El descubrimiento fue realizado por un equipo internacional liderado por la UNED, en colaboración con la Universidad de Chicago. Los restos fueron localizados en el yacimiento de Jenguebi, en Níger, y representan la primera nueva especie del género Spinosaurus identificada en los últimos 110 años.

La especie, denominada Spinosaurus mirabilis (“espinosaurio maravilloso”), habría habitado un ecosistema boscoso de ribera, situado entre 500 y mil kilómetros de la costa más cercana de aquella época. Los fósiles aparecieron junto a saurópodos y pterosaurios, lo que permitió estimar su antigüedad en aproximadamente 95 millones de años.

El hallazgo resulta relevante porque cuestiona la hipótesis que presentaba al Spinosaurus como el único dinosaurio no aviar plenamente acuático y adaptado al buceo marino. Los restos fueron encontrados en antiguos sistemas fluviales, lo que sugiere que habitaba ríos continentales saharianos a gran distancia del mar.

De acuerdo con los investigadores, la nueva especie se distingue por una cresta nasal y prefrontal en forma de cimitarra, que habría superado los 50 centímetros de altura con su recubrimiento córneo, convirtiéndose en la estructura craneal más alta conocida entre los dinosaurios no aviares. Estudios de tomografía revelaron una intensa vascularización en la cresta, lo que apunta a una función de exhibición visual.

Asimismo, la dentición especializada formaba una estructura comparable a una “trampa para peces”, adecuada para capturar presas en ríos y lagunas poco profundas.

El estudio también reconstruye la evolución de los espinosaurios durante cerca de 50 millones de años en torno al mar de Tetis. Según el análisis, el grupo pasó por una fase jurásica con cráneos alargados adaptados a la piscivoría, posteriormente se diversificó en el Cretácico temprano y alcanzó un episodio de gigantismo antes de su desaparición, hace aproximadamente 94.5 millones de años.