Martes 17 de noviembre de 2026

Autoridades estatales confirmaron el hallazgo de los cuerpos de siete hombres abandonados en una brecha de la localidad de La Guásima, perteneciente al municipio de Acaponeta, en una zona cercana a los límites con Sinaloa.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General de Nayarit, los cadáveres fueron localizados envueltos en plástico negro y presentaban un tiempo estimado de fallecimiento de entre una y tres semanas.

Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas pudieron haber sido asesinadas en un lugar distinto y posteriormente trasladadas hasta el sitio donde fueron abandonadas.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que esta versión constituye únicamente una hipótesis que deberá ser confirmada mediante las diligencias ministeriales y los estudios periciales correspondientes.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales trabaja en la identificación de las siete víctimas, así como en la determinación de las causas de muerte y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La zona del hallazgo se encuentra próxima al municipio de Escuinapa, Sinaloa, en una región donde, según reportes de medios locales, se han localizado otros cuerpos durante los últimos meses.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni han confirmado detenciones relacionadas con el caso.

La Fiscalía de Nayarit mantiene abierta la investigación para esclarecer el múltiple hallazgo y determinar quiénes podrían estar involucrados en los hechos.