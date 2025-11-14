Hallan sin vida a dos presuntos implicados más en el asesinato del alcalde Carlos Manzo; suman tres ejecutados

Viernes 14 de noviembre de 2025

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó el hallazgo sin vida de dos nuevos presuntos implicados en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sumando así tres personas asesinadas en relación con el atentado.

El primer implicado, identificado como Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, autor material del homicidio, murió el mismo día del ataque durante un enfrentamiento con policías municipales en el centro de Uruapan. Las autoridades investigan ahora por qué los agentes lo abatieron pese a que ya había sido sometido, hecho que ha generado consternación.

Nueve días después del atentado, el pasado lunes, fueron encontrados los restos de dos personas más señaladas como participantes en el ataque. Los cuerpos fueron localizados a un costado de la carretera Uruapan–Paracho, en la comunidad de Capácuaro. Ambos habrían sido ejecutados; uno de ellos tendría apenas 16 años.

En medio de la creciente tensión en la región, integrantes del Gabinete de Seguridad federal se trasladaron a Uruapan para sostener una reunión con el gobernador, con la alcaldesa y viuda de Manzo, Grecia Quiroz, así como con productores de aguacate. En el encuentro, las autoridades federales se comprometieron a reforzar acciones contra la extorsión y la violencia que afectan a la zona.