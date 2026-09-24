Hallan sin vida a hijo del alcalde de Tecamachalco tras cuatro días desaparecido

Jueves 24 de septiembre de 2026

Mateo Hernández, de 16 años e hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida después de permanecer cuatro días desaparecido.

El cuerpo fue localizado el 23 de septiembre en un camino de terracería de la zona de Azumbilla, en el municipio de Nicolás Bravo, luego de que habitantes reportaran la presencia de un bulto sospechoso a un costado de la carretera.

Autoridades acudieron al lugar y posteriormente confirmaron la identidad del adolescente.

Mateo había sido reportado como desaparecido cuatro días antes, después de salir de su domicilio. La Fiscalía de Puebla mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su desaparición y muerte.

Versiones iniciales apuntaban a un posible secuestro; sin embargo, las autoridades no habían confirmado públicamente esa hipótesis al momento de los primeros reportes. Información posterior difundida por Reforma señaló que la Fiscalía investigaba una exigencia de rescate previa al homicidio.

Las autoridades estatales continúan con las diligencias para determinar responsabilidades y establecer la mecánica de los hechos.