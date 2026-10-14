Hallan sin vida en hotel de Parral a hombre reportado como desaparecido

Miércoles 14 de octubre de 2026

Parral, Chih.- Un hombre que contaba con reporte de desaparición fue localizado sin vida al interior de una habitación de hotel en Hidalgo del Parral, horas después de que autoridades difundieran una ficha para solicitar apoyo en su localización.

La víctima fue identificada como Rubén Ángel Soto Torres, originario del municipio de San Francisco del Oro.

De acuerdo con información preliminar, personal del establecimiento solicitó apoyo a los números de emergencia luego de intentar ingresar a la habitación y no obtener respuesta.

Con apoyo de personal de mantenimiento y cuerpos de emergencia se logró acceder al cuarto, donde encontraron al hombre sobre la cama y sin signos vitales.

En una primera inspección, trascendió que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia; sin embargo, serán las investigaciones y los estudios forenses los que determinen las circunstancias y causa del fallecimiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena y posteriormente trasladar el cuerpo para practicar la necropsia de ley.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.