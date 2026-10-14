El Estado

28.67°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 14 de octubre de 2026

Hallan sin vida en hotel de Parral a hombre reportado como desaparecido

Parral, Chih.- Un hombre que contaba con reporte de desaparición fue localizado sin vida al interior de una habitación de hotel en Hidalgo del Parral, horas después de que autoridades difundieran una ficha para solicitar apoyo en su localización.

La víctima fue identificada como Rubén Ángel Soto Torres, originario del municipio de San Francisco del Oro.

De acuerdo con información preliminar, personal del establecimiento solicitó apoyo a los números de emergencia luego de intentar ingresar a la habitación y no obtener respuesta.

Con apoyo de personal de mantenimiento y cuerpos de emergencia se logró acceder al cuarto, donde encontraron al hombre sobre la cama y sin signos vitales.

En una primera inspección, trascendió que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia; sin embargo, serán las investigaciones y los estudios forenses los que determinen las circunstancias y causa del fallecimiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena y posteriormente trasladar el cuerpo para practicar la necropsia de ley.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Cruz y Bonilla se encuentran cara a cara previo a entrevistas con Latinus

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Localizan en Balleza predio presuntamente utilizado para fabricar explosivos artesanales

Presume Jorge Romero encuesta que coloca a Marco Bonilla arriba de Cruz Pérez Cuéllar

Vecinos del norte de Chihuahua reportan más de 30 horas sin internet de Telmex

Caro Quintero negocia posible acuerdo con EU para evitar juicio; aún no hay pacto
Diagnostican cáncer de pulmón al papa León; cirugía fue exitosa
Acciones de Televisa suben 4.8% tras acuerdo para adquirir AT&T México
“Nosotros no lo perdonamos”: víctimas rechazan cierre del proceso contra Garduño
Sheinbaum firma decreto para proteger a menores de contenidos violentos en redes sociales
Capturan a “El Cromo”, presunto líder criminal y generador de violencia en Oaxaca
Perseverance rompe récord: es el vehículo que más distancia ha recorrido fuera de la Tierra
La guerra antes de la guerra

Municipios

Más Noticias

FGR rechaza versión de incineración masiva en Rancho Izaguirre; peritajes avanzan 92%
Comandancia Oriente de Chihuahua estará lista en la primera semana de diciembre
Ofrecen recompensa de 2 mil pesos para localizar a “Zeus” en Chihuahua