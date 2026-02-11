Hallan tres cuerpos envueltos en cobijas en la carretera a Barraganes, Cuauhtémoc

Miércoles 11 de febrero de 2026

Cuauhtémoc, Chih. — Tres personas sin vida fueron localizadas la mañana de este martes en el kilómetro 89 de la carretera que conduce al poblado de Barraganes.

Los cuerpos se encontraban envueltos en cobijas y bolsas de plástico, asegurados con cinta canela, y fueron abandonados a un costado de la vía, lo que generó una intensa movilización policial en la zona.

Hasta el momento, no se han proporcionado datos sobre la identidad o sexo de las víctimas. La Guardia Nacional mantiene resguardada la zona mientras se espera la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar indicios que ayuden a esclarecer los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del hallazgo y la posible relación de los cuerpos entre sí.