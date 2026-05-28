Harfuch aclara reunión con Maru: “No es nada contra la gobernadora”

Jueves 28 de mayo de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue clarificar ante la Fiscalía General de la República el caso relacionado con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua y la presunta presencia de agentes extranjeros.

Durante una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, García Harfuch explicó que recibió a la mandataria estatal por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que en dicha reunión la gobernadora expuso su versión de los hechos.

“Ella me dijo claramente su versión de los hechos y estuvimos de acuerdo que debía de clarificarse en la Fiscalía General de la República”, declaró el funcionario federal, quien además destacó la coordinación y comunicación que existe actualmente con el Gobierno de Chihuahua.

El titular de la SSPC subrayó que la investigación “no es nada contra la gobernadora” y explicó que, de los más de 2 mil 400 narcolaboratorios desmantelados por el Gobierno Federal, en ninguno han participado agentes extranjeros, ya que ello contravendría la Constitución Mexicana.

“No es nada en contra de la gobernadora, es más bien de las cosas que se pueden o no se pueden hacer”, puntualizó.

Asimismo, indicó que al momento de la reunión aún no se tenía conocimiento sobre si comparecería la gobernadora Maru Campos o el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno.

Finalmente, García Harfuch aseguró que durante la última semana se realizaron acciones importantes de manera conjunta en Chihuahua, aunque evitó proporcionar mayores detalles sobre los operativos.