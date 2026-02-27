Harfuch asegura que secuestros en Concordia y Mazatlán no quedarán impunes

Viernes 27 de febrero de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que los recientes casos de secuestro en Concordia y la desaparición de seis turistas del Estado de México en Mazatlán serán esclarecidos y no quedarán sin sanción.

El funcionario explicó que ambos casos son prioritarios para el Gobierno federal y que ya existen personas detenidas vinculadas a los hechos. Las autoridades federales trabajan coordinadamente con los gobiernos estatales para localizar a las víctimas que aún permanecen desaparecidas.

Secuestro de trabajadores mineros en Concordia

Tras la privación de libertad de varios trabajadores mineros, se activó un operativo conjunto del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda.

El 3 de febrero fueron detenidas cuatro personas presuntamente responsables, entre ellas Jesús Abel, vinculado a la célula de “Los Chapitos” y con antecedentes de extorsión, homicidio, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas y armas.

Además, se detectaron posibles fosas clandestinas, por lo que peritos especializados de la Fiscalía General de la República realizan diligencias en la zona, mientras continúa la búsqueda de otros responsables.

Desaparición de turistas en Mazatlán

En Mazatlán, un comando armado interceptó a seis turistas del Estado de México mientras se trasladaban en vehículos tipo razer rentados. Dos de ellos fueron liberados posteriormente, pero cuatro continúan desaparecidos.

Hasta el momento, se han detenido a dos personas relacionadas con estos hechos, y sus declaraciones han permitido identificar a otros presuntos responsables.

García Harfuch enfatizó que las investigaciones continúan abiertas y que los operativos en Sinaloa se mantendrán activos para detener a los involucrados y garantizar que estos delitos no queden impunes.