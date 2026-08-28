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Viernes 28 de agosto de 2026

Harfuch mantiene comunicación diaria con la DEA; le informó operativo contra “El Mencho”

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance “Terry” Cole, destacó la coordinación que mantiene con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y aseguró que ambos intercambian información diariamente.

Durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada en Buenos Aires, Cole reveló que fue el propio García Harfuch quien le comunicó sobre una operación realizada contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El funcionario estadounidense relató que recibió una llamada del secretario mexicano, quien le informó sobre el resultado del operativo. Cole utilizó el episodio como ejemplo del nivel de comunicación existente entre las autoridades de seguridad de ambos países.

El director de la DEA sostuvo que esta cooperación se desarrolla respetando la autonomía de México y Estados Unidos, y señaló que ha sostenido encuentros con García Harfuch tanto en la Ciudad de México como en las oficinas centrales de la agencia estadounidense.

Cole destacó además públicamente la relación con el funcionario mexicano, a quien recientemente calificó como “un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos”.

Las declaraciones ponen de relieve el intercambio de información entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en las acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos de carácter transnacional.

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