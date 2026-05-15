Harry y Meghan producirán película sobre Afganistán para Netflix

Viernes 15 de mayo de 2026

Prince Harry y su esposa Meghan Markle preparan la adaptación cinematográfica del libro No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege como parte de su acuerdo con Netflix, informó este jueves la compañía.

La obra, escrita por Adam Jowett, narra su experiencia al mando de una unidad de paracaidistas y rangers irlandeses reales encargada de defender el centro del distrito de Musa Qala durante julio de 2006.

La pareja, que reside actualmente en Estados Unidos y mantiene distancia con la familia real británica, colabora con Netflix desde 2020. Entre sus proyectos destacan el documental Harry & Meghan y la serie With Love, Meghan, donde Meghan comparte consejos sobre estilo de vida y tareas domésticas.

El año pasado, los duques renovaron su acuerdo con Netflix, aunque bajo condiciones más limitadas.

De acuerdo con un comunicado de la plataforma, Harry y Meghan producirán la película junto con Tracy Ryerson, representante de Archewell Productions.

El guion estará a cargo de Matt Charman, reconocido por su trabajo en la película Bridge of Spies.

Prince Harry, de 41 años, realizó dos misiones de combate en Afganistán como integrante del ejército británico, donde alcanzó el rango de capitán.

El libro fue publicado originalmente en 2018.