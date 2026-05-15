Internacional

22.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 15 de mayo de 2026

Harry y Meghan producirán película sobre Afganistán para Netflix

Prince Harry y su esposa Meghan Markle preparan la adaptación cinematográfica del libro No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege como parte de su acuerdo con Netflix, informó este jueves la compañía.

La obra, escrita por Adam Jowett, narra su experiencia al mando de una unidad de paracaidistas y rangers irlandeses reales encargada de defender el centro del distrito de Musa Qala durante julio de 2006.

La pareja, que reside actualmente en Estados Unidos y mantiene distancia con la familia real británica, colabora con Netflix desde 2020. Entre sus proyectos destacan el documental Harry & Meghan y la serie With Love, Meghan, donde Meghan comparte consejos sobre estilo de vida y tareas domésticas.

El año pasado, los duques renovaron su acuerdo con Netflix, aunque bajo condiciones más limitadas.

De acuerdo con un comunicado de la plataforma, Harry y Meghan producirán la película junto con Tracy Ryerson, representante de Archewell Productions.

El guion estará a cargo de Matt Charman, reconocido por su trabajo en la película Bridge of Spies.

Prince Harry, de 41 años, realizó dos misiones de combate en Afganistán como integrante del ejército británico, donde alcanzó el rango de capitán.

El libro fue publicado originalmente en 2018.

Cambio de transformadores de CFE dejará sin luz a más de 5 mil personas en zonas rurales de Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Denuncian presiones a brigadistas de Morena para asistir a “Marcha por la Paz”

Detectan presunto lavado de casi 10 mil millones de pesos en México

Trabajadores en México sí tienen derecho a descanso y hora de comida durante su jornada laboral

Iniciará juicio contra Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, el próximo 1 de junio
Vinculan a proceso por violación a presunto implicado en doble homicidio afuera de bar en Chihuahua
Chihuahua, entre los destinos preferidos por turistas chinos en México
Erika “N” asegura que feminicidio de Carolina fue un “accidente”
Denuncian presiones a brigadistas de Morena para asistir a “Marcha por la Paz”
Buscan inmortalizar el “Verano Caliente de 1986” en el Congreso de Chihuahua
Cae empleada bancaria por presunto fraude millonario a adultos mayores en Nuevo León
Toros asegura la serie ante Dorados tras imponerse 6-1 en Tijuana

Municipios

Más Noticias

Dorados de Chihuahua afina detalles y va por el título en el arranque del Estatal 2026
Inaugura Marco Bonilla ampliación del CEDEFAM Vida Digna
Reportan a joven desaparecido y lo localizan detenido en Fiscalía Zona Sur