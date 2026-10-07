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Miércoles 7 de octubre de 2026

“Hay que respaldar a Marco”: César Jáuregui confirma que estará el sábado en Ciudad Juárez

César Jáuregui Moreno confirmó que el próximo sábado 10 de octubre estará en Ciudad Juárez para acompañar a Marco Bonilla durante el acto en el que recibirá formalmente su nombramiento como Coordinador Estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad.

Cuestionado sobre si acudiría al evento, Jáuregui respondió que estará presente para expresar su respaldo a Bonilla y al proyecto político que encabezará en esta nueva etapa.

“Sí, claro. Hay que respaldar a nuestro candidato a gobernador, que va a recibir formalmente ya prácticamente su nombramiento como tal”, expresó.

Jáuregui destacó además el significado de que este encuentro se realice precisamente en Ciudad Juárez, al considerar que la frontera representa uno de los principales retos electorales para Acción Nacional rumbo al proceso de 2027.

“Es simbólico que sea en Ciudad Juárez porque es una ciudad que nos representa electoralmente el reto más grande”, señaló.

Agregó que su presencia también busca refrendar la unidad y el compromiso de trabajar para que Acción Nacional conserve el Gobierno del Estado.

“Hay que ir a respaldar a nuestro candidato, a respaldar nuestra convicción de lo importante que es que sigamos conservando el Gobierno del Estado para el bien de la gente de Chihuahua y estaremos con nuestra presencia refrendando ese compromiso”, afirmó.

El evento se realizará el sábado 10 de octubre en Ciudad Juárez y será encabezado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien formalizará el nombramiento de Marco Bonilla como Coordinador Estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad.

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