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Viernes 30 de octubre de 2026

Helicóptero militar italiano se estrella en Bosnia; reportan cuatro muertos y 11 heridos

Bosnia y Herzegovina.– Un helicóptero militar italiano CH-47 Chinook se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento de la misión de la Unión Europea en Bosnia, dejando un saldo de cuatro personas muertas y 11 heridas.

El accidente ocurrió la tarde del 29 de octubre, cuando la aeronave perdió el control durante las maniobras y comenzó a girar antes de precipitarse contra el terreno. Un video difundido en redes sociales captó el momento del impacto y la nube de polvo generada tras la caída.

Los 11 lesionados fueron trasladados para recibir atención médica especializada y, de acuerdo con los primeros reportes, permanecen en condición estable.

La Unión Europea informó que inició una investigación para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se indicó que no hubo civiles lesionados ni daños a infraestructura, propiedades o vehículos en tierra.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó que el helicóptero perdiera el control durante el entrenamiento.

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