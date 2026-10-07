Henri Kagan y Kenso Soai ganan el Nobel de Química 2026 por avances en la formación selectiva de moléculas

Miércoles 7 de octubre de 2026

Estocolmo, Suecia.- Los científicos Henri Kagan, de Francia, y Kenso Soai, de Japón, fueron galardonados con el Premio Nobel de Química 2026 por sus aportaciones para resolver uno de los grandes desafíos de la química: controlar la formación de una sola imagen especular de una molécula.

El Comité Nobel destacó que sus investigaciones permitieron comprender y dirigir reacciones químicas para favorecer una única configuración molecular, un avance con importantes aplicaciones en la fabricación de medicamentos.

Muchas moléculas existen en dos formas que son imágenes especulares entre sí, similares a las manos izquierda y derecha. Sin embargo, en los organismos vivos suele predominar únicamente una de esas formas, fenómeno conocido como homoquiralidad.

El descubrimiento resulta especialmente relevante en el sector farmacéutico, debido a que dos versiones especulares de una misma molécula pueden producir efectos distintos: una puede tener la acción terapéutica deseada, mientras que la otra podría provocar efectos secundarios.

“Este es el día más emocionante de mi vida. Estoy muy contento de compartir este premio con el profesor Henri Kagan”, expresó Soai durante una llamada realizada en el marco del anuncio del Nobel.

El presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke, señaló que el reconocimiento de este año está centrado en avances de química fundamental con amplias repercusiones prácticas.

Los ganadores recibirán sus medallas el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia oficial encabezada por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

Además del reconocimiento, los científicos compartirán un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalente a aproximadamente 1.2 millones de dólares.