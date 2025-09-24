México

Hernán Bermúdez, vinculado al crimen organizado, sigue siendo militante de Morena: confirma Luisa María Alcalde

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó este martes que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y actualmente vinculado a proceso por presuntamente liderar el grupo criminal "La Barredora", sigue siendo militante del partido.

Aunque sus derechos políticos están suspendidos, el partido no ha formalizado su expulsión, en espera de una sentencia definitiva.

Bermúdez Requena, conocido también como “El Comandante H”, fue detenido en Paraguay tras meses de búsqueda internacional y fue repatriado a México, donde enfrenta cargos por extorsión, secuestro exprés y asociación delictuosa. A pesar de esto, Morena no ha procedido con su baja definitiva del padrón de militantes.

“Lo que se hace en nuestro movimiento es proceder a la suspensión de derechos dentro del partido. Una vez que haya una sentencia, entonces se hace definitiva esa suspensión. No podríamos adelantarnos”, explicó Alcalde Luján en entrevista.

El exfuncionario fue designado titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la administración del exgobernador Adán Augusto López Hernández, lo que ha encendido críticas tanto al interior como al exterior del movimiento.

Ante los señalamientos que vinculan a miembros del partido con casos de corrupción, la líder nacional de Morena defendió la postura del movimiento:

“Quien comete un acto de corrupción se investiga. Tiene que haber pruebas, y al haber pruebas, tiene que haber consecuencias. Pero se intenta una narrativa de la oposición para decir ‘son iguales, todos son lo mismo’. No. Nosotros no solapamos la corrupción”, dijo.

La situación de Bermúdez Requena continúa siendo una piedra en el zapato para Morena, especialmente porque el caso sigue avanzando en tribunales, mientras crece la presión pública y política para que el partido se deslinde completamente del exfuncionario.

Por ahora, Morena mantiene la postura de esperar la resolución judicial antes de definir si Bermúdez será expulsado definitivamente o no.

Hernán Bermúdez fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y 2024. En abril de 2024, informes de la SEDENA lo vincularon con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue capturado en Paraguay en julio de 2025, tras una orden internacional de búsqueda.

