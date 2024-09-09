Higinio Martínez asume presidencia del Senado para tercer año de la LXVI Legislatura

Martes 1ro de septiembre de 2026

Ciudad de México.- El senador de Morena Higinio Martínez Miranda fue electo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para el tercer año de la LXVI Legislatura, que inicia este 1 de septiembre.

El legislador mexiquense obtuvo 116 votos a favor de los 117 senadores presentes. La nueva Mesa Directiva tendrá como vicepresidentes a Verónica Camino, de Morena; Mauricio Vila, del PAN, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM.

En su primer mensaje, Martínez Miranda aseguró que encabezará una presidencia imparcial, objetiva y respetuosa de todas las fuerzas políticas, privilegiando el diálogo, los acuerdos y consensos.

“Esta presidencia garantizará el respeto a todas las formas de expresión”, señaló el morenista, quien resaltó que después de 30 años un mexiquense vuelve a ocupar la presidencia del Senado.

Su designación contó con el respaldo mayoritario de la bancada de Morena, aunque Gerardo Fernández Noroña, quien buscaba permanecer en el cargo, no participó en la votación y manifestó mediante una carta diferencias con el proceso interno para definir la nueva Mesa Directiva.

Con la renovación del órgano de gobierno, el Senado inicia un nuevo periodo legislativo en el que tendrá entre sus primeras tareas la recepción del Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, así como el análisis de reformas y asuntos pendientes en la agenda legislativa.