Hijo de exregidor panista se registra en proceso interno de Morena por Distrito 6 de Chihuahua

Lunes 5 de octubre de 2026

Andrés Baeza Carrasco, hijo del exregidor panista Alonso Baeza López, anunció su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación del Sexto Distrito Federal de Chihuahua.

A través de un mensaje difundido en redes sociales y un comunicado, Baeza Carrasco explicó que su decisión representa una nueva etapa en su participación política, luego de haber crecido en una familia vinculada durante años con el Partido Acción Nacional.

Recordó que su padre le inculcó la importancia de involucrarse en los asuntos públicos y trabajar por Chihuahua, principio que, aseguró, coloca por encima de cualquier militancia partidista.

“Mi padre, Alonso Baeza López, me enseñó algo que para mí es más valioso que pertenecer a cualquier partido: participar y trabajar por un mejor Chihuahua”, expresó.

Baeza Carrasco señaló que actualmente encuentra en Morena un espacio para continuar esa participación y mencionó que su acercamiento se dio, entre otros factores, a partir de una invitación de Andrea Chávez y su equipo.

También hizo referencia a Cruz Pérez Cuéllar y retomó una frase que, dijo, influyó en su decisión: “Chihuahua necesita voces que conozcan a Chihuahua y que estén dispuestas a defenderlo”.

El aspirante subrayó que su incorporación al proceso interno de Morena no significa desconocer su origen familiar ni su historia vinculada al PAN.

“No me registro para borrar mi historia. Me registro precisamente porque tengo una historia, una historia familiar de trabajo, participación y amor por Chihuahua, que hoy quiero continuar desde mi propia generación y tomando mis propias decisiones”, afirmó.

Asimismo, aclaró que su registro no constituye todavía una candidatura, sino su participación en el procedimiento interno mediante el cual Morena definirá sus coordinaciones distritales.

Baeza Carrasco sostuvo que afrontará el proceso con respeto hacia los demás participantes y aseguró que cualquier responsabilidad política deberá construirse mediante trabajo y cercanía con la ciudadanía.

“Que por encima de los colores esté Chihuahua. Que por encima de las diferencias esté nuestra gente”, expresó.

Andrés Baeza Carrasco es hijo de Alonso Baeza López, quien se desempeñó como regidor del PAN y fue asesinado en Chihuahua en 2005, un antecedente que el ahora aspirante retomó como parte central de su mensaje al anunciar su incorporación al proceso interno de Morena.