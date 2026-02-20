México

11.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

Hijo de exsenador desaparece en Colima y presuntamente es hallado calcinado en Jalisco

Un hijo del exsenador panista colimense y ex candidato a gobernador, Jorge Luis Preciado, fue secuestrado en Minatitlán, Colima, durante la primera semana de febrero, y según reportes iniciales, asesinado y calcinado en Jalisco.

Fuentes del Partido Acción Nacional (PAN) informaron que legisladores federales del blanquiazul fueron notificados el 14 de febrero sobre el hallazgo del cuerpo, presuntamente localizado en una camioneta en San Pedro Toxín, municipio de Tolimán, en los límites con Colima. Tolimán colinda con Minatitlán, donde ocurrió la desaparición.

El 15 de febrero, Jorge Luis Preciado publicó un mensaje dirigido a su esposa expresando su profundo dolor: “Hoy, cuando parece que todo el mundo celebra el amor con flores, risas y promesas ligeras, yo he vivido uno de los días más tristes de mi vida. Y aun así, en medio de esta tristeza que me aprieta el pecho, hay una verdad que se impone con una fuerza absoluta: si no fuera por ti, por tus palabras, por tus consejos, por ese amor tuyo que no se cansa, no sé en qué lugar de mí estaría ahora.”

Sin embargo, este lunes el Fiscal de Jalisco, Salvador González, informó que en la zona de San Pedro Toxín se localizó un vehículo quemado cuya propiedad no se ha podido acreditar, y que hasta el momento no se ha encontrado ningún cuerpo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la víctima.

SEP elimina validez de la cédula profesional como identificación oficial

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fiscalía de Chihuahua informa avances en extinción de dominio de bienes de Aras Investment

Fiscalía investiga bloqueos carreteros en Aldama como maniobra de distracción

Trágica avalancha en Sierra Nevada deja ocho muertos y un desaparecido

Tenemos frío intenso en Chihuahua: Temosáchic registra -2.4°C
Gobierno federal abre recepción de apoyos para productores de maíz en Guanajuato y Chihuahua
Elba Esther Gordillo pagará 19.2 mdp al SAT por ingresos no declarados
OFAC y UIF sancionan a empresario y red de empresas vinculadas al CJNG en Riviera Nayarit
Desaparece empleado de la Fiscalía en San Juanito, Bocoyna
Inicia renovación de becas para estancias infantiles en la Zona Sur; beneficia a 200 familias
Solo tres municipios de Chihuahua verifican evolución patrimonial de funcionarios; 64 incumplen con la revisión
Cuba enfrenta su mayor asfixia energética desde 1962; EU aplica un bloqueo de facto al petróleo

Municipios

Más Noticias

Advierten que convertir en temporales juntas del INE “serrucharía brazos y piernas” del organismo
Mientras jubilados de Afore reciben 5 mil pesos al mes, exlíderes de Pemex y CFE alcanzan hasta 500 mil
ASF detecta irregularidades en compra de boletas para elección judicial