Hijo de exsenador desaparece en Colima y presuntamente es hallado calcinado en Jalisco

Viernes 20 de febrero de 2026

Un hijo del exsenador panista colimense y ex candidato a gobernador, Jorge Luis Preciado, fue secuestrado en Minatitlán, Colima, durante la primera semana de febrero, y según reportes iniciales, asesinado y calcinado en Jalisco.

Fuentes del Partido Acción Nacional (PAN) informaron que legisladores federales del blanquiazul fueron notificados el 14 de febrero sobre el hallazgo del cuerpo, presuntamente localizado en una camioneta en San Pedro Toxín, municipio de Tolimán, en los límites con Colima. Tolimán colinda con Minatitlán, donde ocurrió la desaparición.

El 15 de febrero, Jorge Luis Preciado publicó un mensaje dirigido a su esposa expresando su profundo dolor: “Hoy, cuando parece que todo el mundo celebra el amor con flores, risas y promesas ligeras, yo he vivido uno de los días más tristes de mi vida. Y aun así, en medio de esta tristeza que me aprieta el pecho, hay una verdad que se impone con una fuerza absoluta: si no fuera por ti, por tus palabras, por tus consejos, por ese amor tuyo que no se cansa, no sé en qué lugar de mí estaría ahora.”

Sin embargo, este lunes el Fiscal de Jalisco, Salvador González, informó que en la zona de San Pedro Toxín se localizó un vehículo quemado cuya propiedad no se ha podido acreditar, y que hasta el momento no se ha encontrado ningún cuerpo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la víctima.