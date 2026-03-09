México

15.97°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Hijos de “El Chapo” encabezan la lista de mexicanos más buscados por EU tras la muerte de “El Mencho”

Tras el abatimiento de Nemesio “El Mencho” Oseguera en febrero de 2026, la lista de los mexicanos más buscados por las autoridades de Estados Unidos se reorganizó, colocando ahora a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en los primeros lugares.

El operativo que terminó con la muerte de “El Mencho” ocurrió el 26 de febrero, tras lo cual Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por información sobre su paradero antes del operativo. Ahora, el principal objetivo es Jesús Alfredo “Alfredillo” Guzmán Salazar, por quien se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

Le sigue su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” o “El Tocayo”, con la misma recompensa de 10 millones. Otro hermano de “El Chapo”, Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano” o “El Mudo”, figura en la lista con una recompensa de 5 millones de dólares, aunque algunos reportes indican que esta podría haber aumentado a 10 millones.

Otros miembros buscados incluyen a los hermanos Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, “Apa” o “General”, con recompensas de 5 millones de dólares cada uno. Además, Carlos Omar Félix Gutiérrez es buscado por la DEA con una recompensa de un millón de dólares.

La lista también incluye a otros sospechosos por quienes no se ha hecho público un monto de recompensa, entre ellos: Alfonso Limón Sánchez (“Poncho Limón”), Adelmo Nuñez Molina (“Lemo”), Amado Nuñez Meza (“El M-11”), César López López (“López”), y Arturo Jorge Salaiz, quien se presume vivo en Los Ángeles pese a que en México fue declarado muerto.

Esta actualización refleja la reorganización del seguimiento a los principales objetivos del narcotráfico mexicano por parte de las autoridades estadounidenses tras la caída de uno de los líderes más buscados.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

