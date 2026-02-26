Hillary Clinton asegura desconocer los crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Jueves 26 de febrero de 2026

La ex Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró ante legisladores de la Cámara de Representantes que no tenía conocimiento de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein ni de Ghislaine Maxwell.

"No tenía ni idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haberme topado nunca con Epstein", afirmó Clinton durante su declaración inicial a puertas cerradas ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Su testimonio marca el inicio de dos días de comparecencias, en los que también participará el ex Presidente Bill Clinton, mientras los legisladores buscan esclarecer posibles vínculos o conocimiento de las actividades de Epstein y Maxwell por parte de figuras públicas y políticas.