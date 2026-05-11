Historial de colaboración entre FGE y agencias de EU suma detenciones y capacitación desde 2021

Lunes 11 de mayo de 2026

La colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y distintas instituciones de seguridad de Estados Unidos ha generado resultados constantes desde octubre de 2021, principalmente en detenciones de objetivos binacionales, intercambio de información y capacitaciones en materia de procuración de justicia.

De acuerdo con casi 40 comunicados emitidos por la Fiscalía de Chihuahua durante ese periodo, la coordinación con autoridades estadounidenses ha estado enfocada principalmente en operativos encabezados por la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y la Agencia Estatal de Investigación, corporaciones que han participado en capturas de personas buscadas por delitos cometidos tanto en México como en territorio estadounidense.

Entre los delitos relacionados con estas detenciones destacan homicidio, tráfico y distribución de drogas, posesión de armas, delincuencia organizada, desaparición de personas, delitos sexuales, secuestro, robo y extorsión.

Uno de los casos más recientes ocurrió en febrero de 2026, cuando elementos de la AEI detuvieron en Ciudad Juárez a Bryant O., quien contaba con una orden de arresto en Estados Unidos por explotación sexual. En ese mismo mes también fue detenido Juan Luis G. Jr., de 22 años, buscado por autoridades estadounidenses por tráfico de drogas. Posteriormente fue entregado en el puente internacional Stanton-Lerdo a elementos de agencias norteamericanas.

Otros casos relevantes incluyen la captura de Humberto R. R., alias “El Viejón”, señalado como presunto líder del Cártel de Sinaloa en el Valle de Juárez, así como la detención de Manuel G. M., alias “El Chivis”, identificado como presunto operador financiero de “La Empresa”.

Además de los operativos, la Fiscalía estatal ha reportado al menos 10 capacitaciones impartidas entre 2021 y 2026 relacionadas con procesamiento de escenas del crimen, manejo de armas, lavado de dinero y fortalecimiento de labores periciales. También se han documentado reuniones binacionales, intercambio de equipo y campañas de búsqueda de objetivos criminales.

Sin embargo, esta colaboración volvió al centro de la discusión pública tras el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la Sierra de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde fue asegurado un narcolaboratorio.

El caso actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República ante posibles afectaciones a la seguridad nacional, luego de que se reveló la participación de dos agentes estadounidenses en territorio mexicano sin autorización federal.

Aunque inicialmente la Fiscalía estatal negó dicha intervención, posteriormente las investigaciones federales confirmaron la presencia operativa de elementos extranjeros, situación que mantiene abierta una nueva controversia sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.