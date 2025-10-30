Chihuahua

Histórico: Aplicarán 100% de descuento en recargos del Predial

La Tesorería Municipal anunció un beneficio histórico para los contribuyentes del impuesto Predial: del 1 de noviembre al 31 de diciembre se condonarán 100% de los recargos, con el objetivo de apoyar la economía de las familias capitalinas y facilitar que se pongan al corriente para aprovechar los descuentos de inicio de año.

La titular de la Tesorería, Aída Córdoba, informó que el descuento estará disponible en 10 puntos de pago físico distribuidos por la ciudad, así como en el portal en línea del Gobierno Municipal, donde los contribuyentes podrán pagar a 3 o 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Además, se habilitó TesoChat, un sistema para pagar el Predial vía WhatsApp, que permite consultar y liquidar adeudos, imprimir estados de cuenta y resolver dudas. Para utilizarlo, basta con enviar un mensaje al 614 120 00 13 o ingresar al enlace: https://wa.me/5216141200013
.

Córdoba destacó que esta medida brinda una alternativa rápida, accesible y digital para que los ciudadanos regularicen sus pagos y aprovechen los beneficios fiscales del municipio.

