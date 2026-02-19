Hombre muere en el centro de Chihuahua tras presunto infarto

Jueves 19 de febrero de 2026

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida en el centro de la ciudad, luego de que presuntamente sufriera un infarto mientras abría el portón de un estacionamiento ubicado sobre la calle Camargo, entre la avenida Niños Héroes y la calle Julián Carrillo.

De acuerdo con los primeros reportes, personas allegadas al hoy occiso alertaron a las autoridades tras percatarse de que el hombre se desvaneció de manera repentina mientras realizaba sus actividades cotidianas en el lugar.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para acordonar el perímetro y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de agentes ministeriales, quienes realizaron las primeras revisiones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado a personal de una funeraria para los procedimientos legales correspondientes. Se espera que las autoridades confirmen oficialmente la causa del deceso conforme a los protocolos establecidos.