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Lunes 6 de abril de 2026

Hombre muere tras rescatar a cuatro niños de ahogarse en playa de Sonora

Un acto heroico terminó en tragedia en Puerto Lobos, Sonora, donde un hombre de 35 años perdió la vida después de salvar a cuatro menores que estaban a punto de morir ahogados.

Gilberto Contreras Cañez, de 35 años, falleció luego de rescatar a cuatro niños que habían sido arrastrados por el oleaje. Testigos narraron que, al percatarse del peligro, Gilberto ingresó al mar sin dudarlo para llevarlos a un lugar seguro.

Después del rescate, el hombre salió del agua en estado crítico debido al esfuerzo extremo realizado. Paramédicos le brindaron atención inmediata e intentaron reanimarlo durante su traslado al hospital, pero lamentablemente no lograron salvarlo.

Los menores fueron trasladados a un hospital del IMSS, donde permanecen bajo atención médica. Algunos de ellos fueron reportados en estado grave.

El incidente ha generado muestras de reconocimiento hacia la valentía de Gilberto Contreras, quien sacrificó su vida para salvar la de cuatro niños.

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