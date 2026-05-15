Hombres armados roban pick up en rancho de Cusihuiriachi; la localizan abandonada en Rubio

Viernes 15 de mayo de 2026

Una camioneta robada por hombres armados en un rancho del municipio de Cusihuiriachi fue localizada horas más tarde abandonada en el seccional de Álvaro Obregón, mejor conocido como Rubio, informó la Policía Municipal.

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, luego de que a través del sistema de emergencias 911 se alertara sobre un vehículo robado que presuntamente se dirigía hacia la salida a Cuauhtémoc.

De acuerdo con el informe policial, durante los recorridos de búsqueda en distintos puntos de la zona, los agentes tuvieron contacto en el entronque a Tacuba con el afectado, un hombre de 62 años de edad.

La víctima relató que aproximadamente media hora antes varios sujetos armados con rifles ingresaron al rancho La Soledad, ubicado en Cusihuiriachi, donde mediante amenazas exigieron las llaves de los vehículos.

Los responsables huyeron con una camioneta Chevrolet 1500 modelo aproximado 1995, color blanco con franjas verdes y visera plástica en el parabrisas.

Inicialmente, los agentes realizaron recorridos hasta el área de Barraganes sin lograr ubicar la unidad, por lo que orientaron al afectado para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Horas después, elementos de la comandancia de Álvaro Obregón localizaron una camioneta con características similares abandonada a un costado de la cinta asfáltica, sobre la calle 7 y avenida principal del Campo Menonita 6½.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:50 horas, cuando los oficiales observaron la unidad estacionada con el cofre abierto, sin personas en el lugar e incluso con las llaves puestas.

El vehículo, una Chevrolet Silverado modelo 1995 con placas del estado de Chihuahua, fue asegurado y trasladado al corralón de Grúas Maldonado, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.