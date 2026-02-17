Hombres armados roban y queman camión de personal frente al Santuario de Aldama

Martes 17 de febrero de 2026

Aldama, Chih. Un grupo de hombres armados robó un camión de transporte de personal y posteriormente le prendió fuego frente al Santuario de Aldama, durante la madrugada de este martes 17 de febrero.

De acuerdo con reportes del portal Hechos de Aldama, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas, cuando la unidad regresaba de la ciudad de Chihuahua tras concluir el traslado de trabajadores de maquiladora a sus domicilios.

El camión fue interceptado al ingresar a la cabecera municipal, sobre la carretera Chihuahua-Aldama, metros después de pasar el Santuario y a la altura de un bordo de reducción de velocidad.

Los sujetos armados obligaron al conductor a descender y retirarse del lugar, para después incendiar la unidad. Pese a la intervención de elementos del cuerpo de bomberos, el vehículo quedó completamente calcinado.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Policía Ministerial para asegurar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

Durante la misma noche también se reportaron detonaciones de arma de fuego en la brecha de El Mastranzo, cercana a la carretera a Chihuahua, según llamadas realizadas al sistema de emergencias 911. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni lesionadas.