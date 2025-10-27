Homenaje a animales de compañía y agentes caninos en Chihuahua

Lunes 27 de octubre de 2025

En el marco del Día de los Difuntos de los Animales de Compañía, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, rindió un emotivo homenaje a los agentes caninos y mascotas que dejaron una huella en la Policía Municipal y en la vida pública de la ciudad.

Durante la ceremonia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal recordó con respeto a siete integrantes del grupo K9 que destacaron por su lealtad y entrega: Marck, Jack, Tobe, Cabo, Pompa, Amado y Max. Estos animales participaron en operativos y labores de apoyo, fortaleciendo la seguridad de la comunidad y dejando un ejemplo de disciplina y compromiso que inspira a nuevas generaciones de elementos y entrenadores.

Asimismo, se reconoció a Kimba, perrita que se convirtió en un símbolo entrañable de los parques de Chihuahua Capital. Con su alegría y ternura, acompañó las labores de mantenimiento y embellecimiento de espacios públicos, dejando una profunda huella en quienes compartieron su compañía.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a recordar y honrar la memoria de estos seres que acompañaron la vida y el trabajo de las personas con fidelidad, afecto y nobleza, destacando la importancia de la empatía, la gratitud y el respeto hacia todos los seres vivos.