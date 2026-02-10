Homicidio de mineros en Sinaloa habría sido por confusión, informa Harfuch

Martes 10 de febrero de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el homicidio de trabajadores de una empresa minera en Sinaloa, entre ellos dos originarios del estado de Chihuahua, habría sido resultado de una confusión por parte de un grupo delictivo.

Durante la Conferencia de Prensa matutina de la Presidencia de la República, el funcionario federal explicó que, de acuerdo con las primeras declaraciones de personas detenidas por las Fuerzas Armadas, los empleados de la empresa Vizsla Silver fueron privados de la libertad y asesinados tras ser confundidos con integrantes de un grupo criminal antagónico.

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, señaló García Harfuch.

El secretario detalló que los detenidos están vinculados a una célula de ‘Los Chapitos’, quienes habrían actuado en el contexto de la disputa que mantienen con el grupo rival conocido como ‘Los Mayos’.

“Como sabemos, la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos, entonces estos sujetos, estos detenidos, son de la célula de los ‘Chapitos’”, afirmó.

Asimismo, García Harfuch aseguró que no existían denuncias previas de extorsión o amenazas contra los trabajadores de la empresa minera.

“En este caso específico no hemos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o molestados por algún grupo delincuencial; no lo teníamos registrado”, precisó.

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gabinete de Seguridad sostendrá este mismo día una reunión con representantes del sector minero, a fin de conocer de primera mano las problemáticas que enfrenta la industria.

Además, instruyó que se realice un encuentro con la Cámara Minera de México, como parte de las acciones para atender la situación de seguridad en las zonas donde operan empresas del ramo.