Jueves 30 de octubre de 2025

Honda detiene producción en Celaya por escasez global de chips

La automotriz japonesa Honda suspendió temporalmente la producción en su planta de Celaya, Guanajuato, debido a la escasez de semiconductores, informó el medio especializado Nikkei. En dicha planta se ensambla el SUV compacto HR-V, uno de los modelos más vendidos de la marca en la región.

De acuerdo con la compañía, la interrupción se debe a las tensiones internacionales en torno a Nexperia BV, un fabricante de chips que recientemente quedó bajo control del gobierno de Países Bajos, luego de que China bloqueó los envíos internacionales de la firma, de capital chino.

El desabasto ha afectado no solo a México, sino también a las operaciones de Honda en Estados Unidos y Canadá, donde la empresa ya comenzó a ajustar temporalmente los volúmenes de producción. En el caso de la planta canadiense, los volúmenes se redujeron a la mitad, afectando la fabricación de los modelos Civic y CR-V, según reveló un representante sindical de un proveedor en redes sociales.

Un portavoz de Honda confirmó que se están realizando ajustes temporales en diversas plantas de ensamblaje y que por ahora no se tiene una fecha estimada para la reanudación total de las operaciones.

La crisis de semiconductores —que ya había afectado a la industria automotriz global tras la pandemia— vuelve a generar presión en las cadenas de suministro, impactando especialmente a los fabricantes que dependen de componentes electrónicos avanzados para sus vehículos.

Suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación por falta de insumos

