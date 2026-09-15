El Estado

28.4°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 15 de septiembre de 2026

Hospital Central opera sin tomógrafo; subrogan estudios urgentes

Falla tomógrafo del Hospital Central; urgencias se atienden mediante subrogación

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, informó que el tomógrafo del Hospital Central se encuentra fuera de servicio, por lo que los estudios considerados urgentes son canalizados mediante subrogación para garantizar la atención a derechohabientes de MediChihuahua.

El funcionario explicó que al inicio de la actual administración se detectaron diversos equipos de rayos X sin pólizas vigentes de mantenimiento o garantía, lo que complica y retrasa las reparaciones cuando se presenta alguna falla.

Baeza señaló que el problema no se limita al tomógrafo del Hospital Central, ya que otros equipos médicos enfrentan situaciones similares y requieren procesos administrativos con proveedores o fabricantes para poder ser reparados.

Ante esta situación, aseguró que los casos prioritarios se atienden mediante servicios subrogados, mientras que otros estudios pueden ser reprogramados hasta que el equipo vuelva a operar.

“Hacemos algún tipo de reprogramación en cuanto logramos levantar el servicio”, señaló el secretario.

La Secretaría de Salud indicó que se mantienen alternativas de atención para evitar que los pacientes con estudios urgentes queden sin servicio mientras se resuelve la falla del equipo.

Refuerza SSPE operativo vial por festejos del Grito en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Enfrentamiento armado moviliza a autoridades en Nonoava

Inhabilitan narcocampamento tras ataque armado contra aeronave de la SSPE

Impulsa Lupita Borruel el deporte como herramienta para la salud y desarrollo de jóvenes

Detienen en Edomex a mujer acusada de matar a sus hijas de 1 y 6 años
Establecen que todos los medidores de agua deben cumplir con normas oficiales mexicanas
Alertan por fraude con falsa identidad de militares en venta de celulares
Nuevo iPhone plegable de Apple costará hasta 77 mil 999 pesos en México
Choque múltiple deja daños materiales en Delicias
Plantea César Jáuregui crecimiento ordenado para Chihuahua ante CAPRIN
Cruz Roja desplegará 80 voluntarios durante festejos patrios en Chihuahua
Irán descarta diálogo con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones

Municipios

Más Noticias

Obama y Harris piden mayor regulación para la inteligencia artificial
Joven sufre grave accidente en juego mecánico en India
Choque de camioneta de Pemex deja dos trabajadores lesionados en Samalayuca