Hospital Central opera sin tomógrafo; subrogan estudios urgentes

Martes 15 de septiembre de 2026

Falla tomógrafo del Hospital Central; urgencias se atienden mediante subrogación

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, informó que el tomógrafo del Hospital Central se encuentra fuera de servicio, por lo que los estudios considerados urgentes son canalizados mediante subrogación para garantizar la atención a derechohabientes de MediChihuahua.

El funcionario explicó que al inicio de la actual administración se detectaron diversos equipos de rayos X sin pólizas vigentes de mantenimiento o garantía, lo que complica y retrasa las reparaciones cuando se presenta alguna falla.

Baeza señaló que el problema no se limita al tomógrafo del Hospital Central, ya que otros equipos médicos enfrentan situaciones similares y requieren procesos administrativos con proveedores o fabricantes para poder ser reparados.

Ante esta situación, aseguró que los casos prioritarios se atienden mediante servicios subrogados, mientras que otros estudios pueden ser reprogramados hasta que el equipo vuelva a operar.

“Hacemos algún tipo de reprogramación en cuanto logramos levantar el servicio”, señaló el secretario.

La Secretaría de Salud indicó que se mantienen alternativas de atención para evitar que los pacientes con estudios urgentes queden sin servicio mientras se resuelve la falla del equipo.