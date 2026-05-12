Hospital universitario de la UACH avanza y podría concretar primera etapa este año: rector

Martes 12 de mayo de 2026

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos, afirmó que el proyecto del hospital universitario continúa avanzando y confió en que este año represente un punto clave para su consolidación.

Aunque aún no existe una fecha definida para el inicio de su construcción, Rivera Campos destacó que se trata del proyecto más importante de su administración y el que dará mayor proyección institucional a la universidad.

“El hospital universitario es, sin duda, el proyecto más relevante que tenemos en este momento”, expresó el rector al señalar que, si bien la universidad también impulsa otras iniciativas de menor inversión —como la clínica veterinaria y el ensamblaje de un avión—, ninguna tiene el alcance estratégico de este plan.

El rector también destacó que otro de los ejes prioritarios de su administración es la internacionalización de la universidad, una política que, aseguró, busca posicionar a la UACH en el ámbito académico global sin representar grandes costos económicos.

Rivera Campos confió en que durante este año pueda concretarse la primera etapa del hospital, lo que convertiría a la Universidad Autónoma de Chihuahua en la cuarta universidad autónoma del país en contar con un hospital universitario en funcionamiento.

“Estamos todavía en tiempo para cristalizar esa primera etapa y que nuestra universidad pueda consolidar este gran proyecto”, señaló.

En cuanto a la infraestructura inicial, explicó que el esquema básico contempla 13 camas, un quirófano y un área de emergencias completamente equipada, además de otros servicios complementarios.

Finalmente, indicó que continúan las gestiones con autoridades federales y del sector salud para acelerar la puesta en marcha del proyecto y ofrecer atención médica de calidad desde la institución educativa, en beneficio de estudiantes y de la población chihuahuense.