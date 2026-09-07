Hospitalizado y con prisión preventiva: defensa busca evitar que Luis Fernando E. I. pise la cárcel

Lunes 7 de septiembre de 2026

Una nueva audiencia se realizará este lunes en el proceso contra Luis Fernando E. I., señalado como presunto responsable del homicidio culposo de un hombre de 64 años tras un accidente registrado en las inmediaciones del Hospital Ángeles.

La audiencia fue solicitada por la defensa con el objetivo de revisar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado desde el pasado 30 de agosto. Hasta el momento, la medida no se ha materializado debido a que Luis Fernando permanece hospitalizado desde su detención.

De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), la defensa pretende presentar nuevos argumentos médicos para solicitar que el imputado no sea trasladado a un centro penitenciario. Previamente presentó un informe en el que señaló que enfrenta un problema psiquiátrico y argumentó que su integridad podría estar en riesgo en caso de ingresar al penal.

El proceso se ha desarrollado de manera privada y la nueva audiencia está programada para iniciar a las 11:00 horas, cuando el juez deberá analizar los planteamientos de las partes y determinar si mantiene o modifica la medida cautelar.

Según la información proporcionada sobre el caso, la prisión preventiva fue ordenada después de que, tras el accidente, el imputado dio positivo a cocaína y anfetaminas, además de que se habría resistido al arresto.

El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, explicó previamente que el Código Penal contempla una pena máxima de cinco años de prisión para el homicidio culposo, aunque existen mecanismos legales que podrían modificar la forma en que se resuelva el proceso.

La defensa ha planteado desde el inicio la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima. Sin embargo, al encontrarse divorciado el hombre fallecido, dicho acuerdo tendría que realizarse con sus tres hijos, quienes, de acuerdo con la información difundida, no habían sido localizados.

Será después de la audiencia cuando se determine si Luis Fernando E. I. continuará sujeto a prisión preventiva o si el juez autoriza una medida cautelar distinta, mientras continúa el proceso penal en su contra.